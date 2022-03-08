Ukraynalılar Rus saldırısından sığınacak yer ararken çocukların yaşadığı trajedi de gözler önüne seriliyor.

Polonya sınırının başka bir noktasında da Kiev'deki yetimhanelerden tahliye edilen çocuklar var.

Yolculukları yaklaşık 20 saat sürüyor. Bebek ve çocuklar dinlenme fırsatı bulamadan, asıl kalacakları yerlere gitmek üzere otobüslere bindiriliyor.

Ağlamaktan yorgun annesinin peşinden yürüyen çocuklar kameralara yansıyor.

"Hepsi çocukların hafızasında"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları çocukların iç dünyasını da etkiledi.



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak 7 yaşındaki oğlunun yaptığı resmi paylaştı.

Bunun Ukraynalı tüm çocukların hafızasında da benzer şekilde yer aldığını vurguladı.