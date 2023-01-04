Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya Savunma Bakanı, ABD'den alınacak tanklar için sözleşmeyi onayladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını bildirdi.
Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tankların Polonya ordusunu güçlendireceğini, bu kapsamda askerlere eğitim verileceğini belirtti.
Blaszczak, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz. Ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. İlk tanklar bu yıl ordumuza teslim edilecek. Güçlü işbirliği için ABD'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.
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