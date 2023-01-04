Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin’de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Harem-i Şerif’in tarihsel statükosunu tehlikeye atacak tek taraflı adımları reddettiğini belirtti.

Bunu her zaman ifade ettiklerini aktaran Burger, "Dünkü ziyaret bir provokasyondur, dolayısıyla bu tutumu açık bir şekilde reddediyoruz." dedi.

Burger, Alman hükümetinin yeni İsrail hükümetinden kutsal mekanlarda tatbik edilen uygulamalara bağlı kalmayı ve başka bilinçli provokasyonların önüne geçmeyi beklediğini kaydetti.

Aşırı sağcı İsrailli bakan Mescid-i Aksa'ya girmişti

İsrail'in aşırı sağcı yeni bakanı Ben-Gvir, dün sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti. Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10'uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirmişti. Ben-Gvir'in daha önce Mescid-i Aksa'yı "ziyaret" edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

İsrailli Bakan'ın bu baskını başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından kınanmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.