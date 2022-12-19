Kaminski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü ifade etti.

Emniyet Amiri Szymczyk'e Ukrayna'da verilen hediyenin Varşova'da patlamasına ilişkin çok sayıda spekülasyon olduğuna dikkati çeken Kaminski, "Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky konuyla ilgili benimle buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. Toplantı yakında gerçekleşecek. Ayrıca spekülasyonlara son vermek için Szymczyk'in görevden alınmayacağını duyuruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Szymczyk'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Patlamada bir sivil çalışanın hafif yaralandığı, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmemişti.

Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.

Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamasına neden olması da ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu.