Polonyalı yetkililer, Almanya sınırındaki nehirde, 10 Ağustos'tan bu yana sürekli yapılan testlerin cıva varlığını doğrulamadığını açıkladı.

Yetkililer, Almanya’nın numune topladığı yerin Oder Nehri’nin ana bölümünde olmadığını, nehir kolunda ve akmaz göl kısımlarından numune aldığı bilgisini paylaştı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, 14 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, "An itibarıyla nehir sularında yapılan testlerin hiçbirinde toksik maddeye rastlanmadı. Aynı zamanda balıklar üzerinde de incelemeler yapıyoruz, cıva ve ağır metal testlerini tamamladık ve bunlar tespit edilmedi" demişti.

"Devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıyayız"

Polonya'nın güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Alman yetkililer, nehirdeki ölü balıklardan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olmuştu.

Görevden alınan Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını belirterek "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." demişti.

Nehirde, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yürütülüyor.

Varşova yönetimi, balık ölümlerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılacağını açıklamıştı.

Çekya'da doğup Polonya'ya ulaşan Oder Nehri, burada ülkenin Almanya ile sınırında akarak Baltık Denizi'ne dökülüyor.