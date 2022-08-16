Bilim insanları donörden alınan böbreğin kan grubunu değiştirdi
Bilim insanları organ naklinde kan grubu uyumsuzluğunun önüne geçmeye çalışıyor. İngiltere'de yapılan çalışmada donör böbreğinin kan grubu özel bir cihaz yardımıyla değiştirildi. Araştırmacılar bir sonraki adımda organizmanın yeni böbreğe vereceği tepkiyi inceleyecek.
Böbrek naklinde önemli bir adım atıldı.
Bilim insanları donör böbreğinin kan grubunu değiştirmeyi başardı.
İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'ndeki çalışmada, oksijenli kanı böbrekten geçirmek için özel bir cihazdan yardım alındı.
Donördeki böbreğin kanı 0'a çevrildi
Özel bir enzimle yüklenmiş kan, böbrekteki damarlara verildi, buradaki kan grubu belirteçleri ortadan kaldırıldı. Donördeki böbreğin kanı tüm kan gruplarıyla uyum sağlayan "0 kan" grubuna çevrildi.
Araştırmacılar bir sonraki adımda, normal kan akışı sağlandığında organizmanın yeni organa nasıl tepki vereceğini inceleyecek.
Böbreklere zarar verecek mi?
Bilim insanları bu işlemin böbreklere zarar verip vermeyeceği sorusuna da yanıt arayacak.
Organ nakli üzerindeki etkisi henüz kanıtlanmamış araştırmanın gelecek çalışmalar için öncü olabileceği ifade ediliyor.
- 15:35
- 15:26
- 15:23
- 15:16
- 15:10