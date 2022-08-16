Böbrek naklinde önemli bir adım atıldı.

Bilim insanları donör böbreğinin kan grubunu değiştirmeyi başardı.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'ndeki çalışmada, oksijenli kanı böbrekten geçirmek için özel bir cihazdan yardım alındı.

Donördeki böbreğin kanı 0'a çevrildi

Özel bir enzimle yüklenmiş kan, böbrekteki damarlara verildi, buradaki kan grubu belirteçleri ortadan kaldırıldı. Donördeki böbreğin kanı tüm kan gruplarıyla uyum sağlayan "0 kan" grubuna çevrildi.

Araştırmacılar bir sonraki adımda, normal kan akışı sağlandığında organizmanın yeni organa nasıl tepki vereceğini inceleyecek.

Böbreklere zarar verecek mi?

Bilim insanları bu işlemin böbreklere zarar verip vermeyeceği sorusuna da yanıt arayacak.

Organ nakli üzerindeki etkisi henüz kanıtlanmamış araştırmanın gelecek çalışmalar için öncü olabileceği ifade ediliyor.