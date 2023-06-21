Polonya "NATO'nun doğu kanadındaki en güçlü ordu" olmak için harcamalarını hızlandırdı

Son iki yıldır özellikle savunma sanayi alanında büyük yatırımlar yapan, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerle silah tedarik anlaşmaları imzalayan Polonya, Avrupa'nın en güçlü ordularından biri olmayı hedefliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla güvenlik tehditlerini göz önünde bulunduran Polonya hükümetinin askeri harcamalarının bu yıl sonu itibarıyla 130 milyar zloti (27,7 milyar avro) düzeyinde olması bekleniyor. NATO üyeleri arasındaki en yüksek oran olarak dikkati çeken bu rakam, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 4'üne denk geliyor.

Ülkenin 2035'e kadar toplamda 524 milyar zloti değerinde (117,6 milyar avro) askeri harcama yapması öngörülüyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, "Kremlin güçlü birine saldırmaz. Zayıf bir nokta görürlerse saldırırlar. Topçu ve zırhlı birlikler söz konusu olduğunda Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak. Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en güçlü kara kuvvetlerine sahip olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya saldırmasının ardından Polonya medyasında, ülkenin tehlikede olup olmadığına dair haberler yer almaya başlamıştı.

Savaşın başlamasından birkaç hafta sonra 5 Nisan 2022'de Varşova yönetimi, 250 Amerikan Abrams tankı satın almak üzere yaklaşık 5 milyar avroluk bir anlaşma imzaladı.

Polonyalı yetkililer Temmuz 2022'de Güney Kore'den 1000 K2 Black Panther tankı ve 672 K9 Thunder obüsü almak için başka bir anlaşma imzaladı.

Eylül 2022'de 96 Apache helikopteri için ABD ile anlaşma sağlayan Polonya, bunlardan 8'ini geçen ay teslim aldı.

Polonya, Kasım 2022'de Güney Kore ile 218 adet K239 Chunmoo roketatar satın almak için anlaşma sağladı.

Bakan Blaszczak, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada ABD'nin Varşova'ya yaklaşık 500 HIMARS çoklu roketatar sisteminin satışını onayladığını bildirdi.

28 Şubat'ta da Bakan Blaszczak, ülkesinin kullandığı eski Sovyet tipi piyade savaş araçlarının yerini alması amacıyla binden fazla "Borsuk" adı verilen zırhlı muharebe aracının üretimi için sözleşme imzalandığını bildirdi.

Blaszczak, söz konusu sözleşmenin "Borsuk" zırhlı muharebe aracını üreten "Huta Stalowa Wola" şirketiyle imzalandığını belirtti.

Deniz kuvvetleri de güçlendiriliyor

Baltık Denizi'nde kısmen Rusya ile sınırı olan bir kıyı şeridine sahip Polonya, son dönemde deniz kuvvetlerini de güçlendirmek için harekete geçti.

Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinden birkaç gün sonra 4 Mart 2022'de Polonya, İngiliz silah üreticisi Babcock ile 3 yeni fırkateyn için 1,4 milyar sterlinlik (1,65 milyar avro) anlaşma imzaladı.

Polonya'da inşa edilecek ve Miecznik sınıfı olarak adlandırılacak savaş gemileri, Kraliyet Donanması'nın Tip 31 fırkateynlerinin benzer versiyonları olacak.

Savunma Bakanı Blaszczak, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada orduyu güçlendirmek için yoğun şekilde adımlar attıklarını belirterek, bu kapsamda yıl içinde denizaltı satın alma programını başlatacağını ifade etmişti.

"Orka" isimli programı bu yıl başlatacaklarını vurgulayan Blaszczak, "Orka programı, şu anda sınırlı savaş kabiliyetine sahip Sovyet döneminden kalma tek bir gemiye sahip olan Polonya Donanması’nın denizaltı filosunu yenilemeyi amaçlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya ordusu asker alımlarını artırmayı da hedefliyor. Geçen yıl 150 bin olan asker sayısının 2035'e kadar en az 300 bine çıkartılması hedefleniyor.

Zorunlu askerliğin 2008'de kaldırıldığı ülkede, yalnızca geçen yıl 16 bin yeni asker orduya kaydoldu. Bu da 2008'den bu yana en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Polonya ordusunda halihazırda 172 bin asker bulunuyor.

Ayrıca, ordunun imzaladığı ve detayları tam olarak paylaşılmayan çok sayıda anlaşma olduğu da ifade ediliyor.

Polonya topraklarına düşen füze

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım 2022'de kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Polonya vatandaşları ve medyası doğu sınırında yaşanan bu gelişmenin ardından güvenlik kaygılarını ön plana çıkarmıştı.

Söz konusu tepkiler ve yaşananların ardından Polonya ordusunun modernizasyonu ve güçlendirilmesi için atılan adımlar hızlandırılmıştı.