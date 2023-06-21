ABD'de teknoloji sektörü öncülüğündeki işten çıkarmalar sürüyor

Ülkede ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler devam ederken, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranları şirketlerin maliyetlerini artırıyor.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve iş alımlarda frene basmak zorunda kalıyor.

Teknoloji sektöründe başlayan işten çıkarma dalgasının finans, medya, otomotiv gibi diğer sektörlere de yayıldığı görülüyor. Amazon, Meta, Morgan Stanley, Boeing, Ford gibi büyük şirketlerden ardı ardına işten çıkarma haberleri gelmeye devam ediyor.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre, dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 200 bini aşıyor.

Teknoloji sektörü

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, ocakta 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, son 2 yılda dramatik bir büyüme dönemi yaşadıklarını ancak bugün karşı karşıya oldukları ekonomik gerçekliğin farklı olduğunu belirtti.

Şirketin sağlık birimi Verily Life Sciences de ocak ayı başlarında çalışanlarının yüzde 15'ine karşılık gelen yaklaşık 200 kişinin işine son vereceğini ilan etti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ekonomik görünüm nedeniyle işe alımlara geçen yıl kasımda ara verme kararı aldığını açıklarken, ocak ayında da 18 bin çalışanının işine son vereceğini bildirdi. Şirket martta da 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu.

Amazon'un sahibi olduğu market zinciri Whole Foods, nisan ayında birkaç yüz kurumsal çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Merkezi ABD'de bulunan bilgisayar üreticisi Dell, şubatta iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen yaklaşık 6 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Dosya depolama ve paylaşım ağı Dropbox, nisan ayında çalışanlarının yüzde 16'sını oluşturan 500 çalışanını, yavaşlayan büyüme ve yapay zekaya yönelik sektör çapındaki baskı nedeniyle işten çıkaracağını bildirdi.

Grubhub da 2 bin 800 çalışanının 400'ünün etkileyecek işten çıkarma planını duyurdu.

Sigorta yazılımı şirketi olan Haven Technologies, şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 70'ini etkileyen büyük bir işten çıkarma turunda 280 çalışanının işine son vereceğini ifade etti.

ABD'li teknoloji şirketi IBM, ocak ayında yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkararak çalışan sayısını yüzde 1,4 azaltacağını, Microsoft, ocak ayında şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini etkileyecek 10 bin işten çıkarma gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yazılım firması Oracle, yüzlerce çalışanını işten çıkarırken, iş tekliflerini iptal etti ve sağlık birimindeki açık pozisyonları azalttı.

Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurdu. Bu oran yaklaşık 8 bin kişiye denk gelirken, işten çıkarmaların şirketin maliyetlerinde 1,4 - 2,1 milyar dolar düşüş sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Yazılım şirketi Splunk, personelinin yüzde 4'ünü kapsayan 325 çalışanının işine son verdiğini, çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, çalışanlarının yüzde 15'inin işten çıkarılacağını kaydetti.

Medya sektörü

Dijital medya şirketi BuzzFeed, geçen yıl aralıkta çalışanlarının yüzde 12'sinin işine son verirken, nisan ayında personelinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 180 kişiyi işten çıkardığını açıkladı. Şirket, haber birimi BuzzFeed News'i sonlandırmak için de planlar yaptığını ifade etti.

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, 7 bin çalışanını işten çıkarma ve 5,5 milyar dolarlık maliyeti ortadan kaldırma planını duyurdu.

Amerikalı video oyun şirketi Electronic Arts, martta iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını işten çıkardığını kaydetti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, geçen yıl kasım ayında 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını bildirdi. 2023'ü "verimlilik yılı" olarak ilan eden Meta, nisan ayında da ikinci toplu işten çıkarma dalgasında 10 bin çalışanının daha işine son vereceğini açıkladı.

The Wall Street Journal'ın ana şirketi News Corp, şubat ayında çalışanlarının yüzde 5'ine karşılık gelen 1250 pozisyonu sonlandıracağını ilan ederken sosyal medya platformu Reddit, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarma kararı almıştı.

Bilgisayar oyunları oluşturmak için araçlar üreten ve 8 binden fazla çalışanı bulunan Unity Software, ocak ayında 284 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Video paylaşım platformu Vimeo, personelinin yüzde 11'inin işine son vereceğini ilan etti.

Warner Music, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan 270 çalışacağını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo da yıl sonuna kadar çalışanlarının yüzde 20'den fazlasının işine son vereceğini bildirdi.

Finansal hizmetler sektörü

İrlanda-ABD ortaklı bilgi teknolojisi hizmetleri ve danışmanlığında uzmanlaşmış profesyonel hizmetler şirketi Accenture, mart ayında yaklaşık 19 bin kişinin işten çıkaracağını duyurdu. Bunun şirketin iş gücünün yüzde 2,5'ine denk geldiği belirtildi.

Dünyanın önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden BlackRock, ocak ayında, 500 çalışanın işine son verileceğini, bunun toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne denk geldiğini açıkladı.

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren BNY Mellon'un (Bank of New York Mellon), ocak ayında yaklaşık 1500 kişiyi işten çıkarmayı planladığı ve bunun şirketinin iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne denk geldiği bildirildi.

Denetim ve danışmanlık hizmetleri firması Ernst & Young'ın (EY) ABD kolu da nisan ayında 3 bin kişinin işten çıkarılacağını ve bunun iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası firmalarından Deloitte, ABD'de 1200 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, bir yıldan kısa bir süre içinde 3'üncü kez işten çıkarmaya gitmişti.

Geçen yıl eylül ayında personel çıkarmaya başlayan banka, ocak ayında yaklaşık 3 bin 200 kişinin işten çıkarılacağını, bunun iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına denk geldiğini duyurdu. Banka mayıs ayında da 250'ye varan kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Ülkenin diğer büyük bankalarından Morgan Stanley de bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını kaydetti.

JPMorgan Chase'in ise mayıs ayında yaklaşık 500 kişiyi işten çıkaracağı aktarıldı.

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey, şubat ayında 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal da ocak ayından 2 bin çalışanını işten çıkaracağını bunun iş gücünün yüzde 7'sine denk geldiğini duyurdu.

Kripto sektörü

Kripto para borsası Coinbase, ocak ayında, yaklaşık 950 kişiyi işten çıkaracağını ve bunun iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sine denk geldiğini açıkladı.

Crypto.com da 6 ay içinde 2'nci işten çıkarmasına giderek ocak ayında küresel iş gücünü yüzde 20 azaltacağını duyurdu.

Dijital varlıklar odaklı bir finansal hizmetler firması olan Genesis ise ocak ayında personelinin yüzde 30'unu işten çıkardı ve ardından konkordato ilan etti.

Otomobil ve imalat sektörü

ABD'li uçak üreticisi Boeing, şubat ayında yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklarken kimya şirketi Dow, bu yıl maliyetlerini azaltmak amacıyla dünya genelinde 2 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Ford, şubat ayında gelecek üç yıl içinde Avrupa'da 3 bin 800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Elektrikli araç üreticisi Lucid, mart ayında yaklaşık 1300 çalışanı işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

ABD merkezli bir diğer elektrikli otomobil üreticisi Rivian, iş gücünün yüzde 6'sını işten çıkarmayı planladığını kamuoyuyla paylaştı.

Endüstri, işçi güvenliği, sağlık ve tüketim malları alanlarında faaliyet gösteren 3M ise nisan ayında maliyetleri azaltma ve nakit akışını iyileştirme hedefleri doğrultusunda dünya genelinde yaklaşık 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.