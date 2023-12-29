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Dünya
AA 29.12.2023 17:03

Polonya, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan bir nesne"nin girdiğini duyurdu

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi.

Polonya, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan bir nesne"nin girdiğini duyurdu

Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

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