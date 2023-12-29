Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.12.2023 15:25

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 840 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 20 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 840'a yükseldi.

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 840 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde, Tulkerim, Tubas, Ramallah, Eriha, El Halil ve Doğu Kudüs kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 840'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya, bugünkü saldırılarda kritik öneme sahip altyapımızı ve tesislerimizi hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki BM merkezlerine sığınan 308 Filistinliyi öldürdü
15:35
Ankara'da aranan 862 kişi yakalandı
15:33
Sanayi ve teknolojide imzalanan anlaşmalar yeni işbirliklerine kapı araladı
15:31
Yılbaşında hava nasıl olacak?
15:31
TL dönüşümlü KKM'de yeni düzenleme
15:31
Otoyola giren at dört nala koştu
İstanbul'da puslu hava etkili oldu
İstanbul'da puslu hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Otoyola giren at dört nala koştu
Otoyola giren at dört nala koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ