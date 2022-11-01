Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya doğu sınırını korumak için 75 milyon euro yatırım yapacak
Polonya, uluslararası güvenlik tehditleri nedeniyle doğu sınırının tamamına, 75 milyon euroluk yatırımla güvenlik kameraları ve hareket dedektörleri kurmaya hazırlanıyor.
Polonyalı gazete Rzeczpospolita'nın haberine göre, Rusya sınırına devasa bir elektronik bariyer kurmayı planlayan ülke, 200 kilometrelik sınırın tamamını koruma altına alacak.
Elektronik koruma sisteminin, Eylül 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor.
Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.
Yetkililere göre, insan ayak sesi ile vahşi hayvanların neden olduğu sesleri ayırt etmek için özel algoritmalar kullanılacak.
Polonya benzer bir sistemi birkaç yıl önce Ukrayna sınırına kurarak kaçakçılığı önlemeye çalışmıştı.
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