Duda, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, binlerce sivilin ölümü ve uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden bombalamalar göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini, ama Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğu için Başbakan Orban'ın bu talepleri reddettiğini söylemişti.

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkede hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetmişti.

Zelenskiy, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş ve Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.