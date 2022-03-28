Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, aralarında 24 Mart'ta fırlatılan "Hwasong-17" isimli yeni tip kıtalararası balistik füzeyi (ICBM) geliştiren bilim insanlarının da olduğu yetkililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kim, ülkesine yönelik tehditlerle baş edebilmek için savunma kapasitesini geliştireceğini açıkladı.

Kim, bir ülkenin "zorlu saldırı kabiliyetleriyle" ve kimsenin durduramayacağı baskın askeri güçle donandığında, muhtemel bir savaşı önleyebileceğini, ülkenin güvenliğini garanti altına alabileceğini ve emperyalistlerin tüm tehdit ve şantajlarını kontrol altında tutabileceğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin "güçlü saldırı araçları" geliştireceğini söyleyen Kim, ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını daha güçlü şekilde mükemmelleştireceğine inandığını belirtti.

Kim de izledi

KCNA'nın haberinde, ülkenin 24 Mart'ta "Hwasong-17" isimli yeni tip ICBM fırlattığı bildirilmişti. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 24 Mart'taki füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti. Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.