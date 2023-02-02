Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Demir Perde'nin yeniden inşa edilmesine hazırım
[Fotograf: Reuters]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, saldırgan devletleri uzak tutmak için yeni bir "Demir Perde"ye hazır olduğunu söyledi.
Duda, Letonyalı mevkidaşı Egils Levits ile katıldığı güvenlik toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Polonya ve Letonya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıktığını belirten Duda, çatışmayı kendi ülkelerinden uzak tutmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Duda, Rusya'nın bugünkü amacının Çarlık imparatorluğunu yeniden kurmak olduğunu öne sürerek, savaşa karşı olduğunu ve Polonya'yı güvende tutmak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.
Ülkenin güvenliğinin en önemli etken olduğuna dikkati çeken Duda, "Doğu sınırında komşularını öldürmek, topraklarını ve özgürlüklerini almak isteyen saldırgan bir devletle uğraşmak zorunda kalırsam, Demir Perde'nin yeniden inşa edilmesine hazırım." diye konuştu.
Etiketler: Polonya
Son Haberler
- 17:31
- 17:33
- 17:23
- 17:24
- 17:13
Sıradaki Haber
AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz