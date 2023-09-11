Polonya, ABD'den 486 HIMARS alımı için sözleşmeyi onayladı

Blaszczak ve Polonya Savunma Bakanlığının X hesaplarından yapılan paylaşımlarda sözleşmenin detaylarına yer verildi.

Bakan Blaszczak, "HIMARS'lar düşmanı caydıracak türden bir vurucu güç oluşturacak. Muhalefet, sayıyı fazla buluyor. Bu, bizi güvende tutacak bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda da ABD'den daha önce sipariş edilenlerle birlikte Polonya ordusunun toplamda 500 HIMARS'a sahip olacağı bilgisi verildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakan Blaszczak, 486 adet HIMARS çoklu roketatar sisteminin ülke ordusuna teslimatı için çerçeve anlaşmasını onayladı. ABD tarafı ayrıca teknik destek de sağlayacak. Onaylanan takvime göre teslimatın 2025'ten itibaren başlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Polonya medyasında yer alan haberlere göre, HIMARS'ların yaklaşık değeri 10 milyar dolar olarak hesaplanıyor.