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Dünya
AA 11.09.2023 15:17

Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime ara verildi.

Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi
[Fotograf: AA]

Fas Eğitim Bakanlığı, 7 büyüklüğündeki depremin vurduğu El-Huz, Şişava, Tarudant kentlerinde 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren eğitime ara verildiğini açıkladı.

Öğrencilerin eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak için uygun formülleri bulmak adına çalışmalar devam ediliyor.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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