Fas'ta depremzedeler için kan bağışı kampanyası

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında Marakeş'te yüzlerce turist, güvenlik görevlisi, öğrenci ve esnaf kan bağışında bulundu.

Kan vermek için Marakeş Kan Merkezi'ne gelen kişilere, gönüllü sağlık memurları yardımcı oldu.

Öte yandan Fas hükümeti de depremzedelere nakdi yardım yapılabilmesi için özel bir hesap numarası açıldığını duyurdu.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde son belirlemelere göre 2 bin 497 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 476 kişinin yaralandığını açıklamıştı.