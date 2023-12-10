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Dünya
AA 10.12.2023 00:05

Politico: ABD İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, ABD hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiğini duyurdu.

Politico: ABD İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi
[Fotograf: Reuters]

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun İsrail’deki ismi verilmeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Joe Biden hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiği" belirtildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi.

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İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok." yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

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