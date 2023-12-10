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Dünya
AA 10.12.2023 00:00

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 100 tır giriş yaptı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşıyan 100 tırın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını duyurdu.

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 100 tır giriş yaptı
[Fotograf: Reuters]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan tırların Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan 100 tırda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı bildirildi.

Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 3 bin 499 tırın giriş yaptığı aktarıldı.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren günlük yardım miktarının 100 tırı geçmediğini, günlük ihtiyacın ise 600 tırı aştığını ifade etmişti.

Hamdan, bombardımanlarda hayatta kalanların açlık ve susuzluktan, yaralı ve hastaların ilaç ve tedavi yetersizliğinden yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkazda binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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