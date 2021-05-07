ABDi'nin Florida eyaletindeki polisle araba hırsızı arasındaki kovalamaca, aksiyon sahnelerini aratmadı.

Şüpheliyi takip eden polis önce onun kullandığı araca çarptı. Otomobili yoldan çıkarak ormanlık alana girince de hırsızı orada sıkıştırdı.

Ancak onun teslim olmaya niyeti yoktu, bu sefer de başka bir polis arabasına binerek kaçtı

Aracın lastikleri patladı, yakalandı

Polisin "araçtan in" uyarısına kulak asmadan yoluna devam etti.

Onu yolun ilerisinde bekleyen dikenli bariyer durdurabildi.

Lastikleri patlayan araçla daha fazla ilerleyemeyen hırsız yakayı ele verdi.

