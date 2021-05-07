Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polisle hırsız arasında film gibi kovalamaca
ABD'de filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Florida'da polis aracını çalarak kaçmaya çalışan kişi yüzünden heyecanlı ve zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Kovalamaca anları havadan böyle görüntülendi.
ABDi'nin Florida eyaletindeki polisle araba hırsızı arasındaki kovalamaca, aksiyon sahnelerini aratmadı.
Şüpheliyi takip eden polis önce onun kullandığı araca çarptı. Otomobili yoldan çıkarak ormanlık alana girince de hırsızı orada sıkıştırdı.
Ancak onun teslim olmaya niyeti yoktu, bu sefer de başka bir polis arabasına binerek kaçtı
Aracın lastikleri patladı, yakalandı
Polisin "araçtan in" uyarısına kulak asmadan yoluna devam etti.
Onu yolun ilerisinde bekleyen dikenli bariyer durdurabildi.
Lastikleri patlayan araçla daha fazla ilerleyemeyen hırsız yakayı ele verdi.
Etiketler: ABD
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