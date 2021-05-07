Kuzey Cowichan sakini Larry Pynn, belediye orman rezervinde değerli devasa kırmızı sedir ve Douglas köknar ağaçlarının kesildiğini keşfetti.

Kuzey Cowichan Belediyesi, Vancouver Adası'ndaki kereste hırsızlığının artmasının ardından, bölgenin orman rezervinin devriyelerini artırıyor.

Ocak ayından bu yana North Cowichan Belediyesi Orman Rezervinden yaklaşık 100 ağaç çalındı.

Yetkililer, hırsızlık artışının kereste fiyatlarındaki artışa bağlı olduğuna inanıyor.

Belediye yetkilileri, son aylarda 50 Douglas köknar ağacının götürüldüğü bir olay da dahil olmak üzere birçok kereste hırsızlığı olduğunu söyledi.

Kamera yerleştirilmesi planlanıyor

Kesilen ağaçların nesli tükenmekte olan ağaçlar arasında yer aldığı da belirtiliyor. Belediye ayrıca ormanın belirli yerlerine kamera yerleştirmeyi düşünüyor.

Yasalara göre ormandan ağaç kesip götürmenin 200 dolar cezası bulunuyor. Kraliyet ormanları için bu ceza 1 milyon dolara çıksa da uygulanmıyor.