Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 04:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Podolyak, Rusya ile müzakerelerin bugün de devam edeceğini duyurdu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi Günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.
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