Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 01:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiev'de art arda patlama yaşandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşandı. Kiev Belediye Başkanı, Rus güçlerinin başkentin Podolski bölgesini hedef aldığını ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.
Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde" dedi.
Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlama anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntüler, yaşanan şiddetli patlamaların etkisini gözler önüne serdi. Patlamalarla birlikte gökyüzü aydınlandı.
Sıradaki Haber
Zelenskiy'den Kutcher ve eşi Kunis'e teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz