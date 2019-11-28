Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da izlediği politikayla ilgili açıklama yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda ilçenin teröristlerden temizlenmesinden kısa süre sonra kurulan meclisin başkanlığını yürüten Hamdo, örgütün okulları karargah olarak kullandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hamdo, bu şekilde kullanılan okullardan birini göstererek, şunları anlattı:

"Örgüt Tel Abyad'ı 2015 yılında işgal ettikten sonra Ubeyde bin el Cerrah okulunda okuyan öğrenciler eğitimlerinden geri kaldı. Burada eğitimli bir nesil yetiştirmek için 700 öğrenci eğitim görüyordu. Ama örgüt, işgalinden sonra bu okulu, tünel açarak mevzi ve karargah olarak kullanmaya başladı, okulu kapattı."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye sınırına ulaşan tüneller

Terör örgütünün işsiz ve cahil bir gençlik yaratmak istediğini belirten Hamdo, "Gençleri eğitimden mahrum bırakıp kendi terör savaşlarında yakıt olarak kullanmak için Tel Abyad'da eğitimi lağvettiler" dedi.

Söz konusu okulun altında birbirine bağlanan, örgütün sözde karargahlarıyla Türkiye sınırına ulaşan tüneller olduğu görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Rakka iline bağlı Tel Abyad, 4,5 yıllık PKK/YPG zulmünün ardından 13 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerince kurtarılmıştı.

Kaynak: AA