Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde ihmaller ve ihlaller dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli tutukluların ilki 1967 yılında Ahmed Nuveyri'ydi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 67'si tıbbi ihmal, 75'i gözaltına alındıktan sonra kasten öldürülme, 7'si hapishanede doğrudan ateş açılma ve 73'ü işkence sonucu 222 Filistinli şehit oldu.

Bu yıl Ebu Diyak'ın yanı sıra 4 Filistinli tutuklu; Faris Barud, Ömer Avni Yunus, Nassar Takatka ve Bessam es-Sayih, İsrail hapishanelerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdi.

Ebu Diyak 4 yıldır kanser hastasıydı

İsrail'in Remle Cezaevi Hastanesi'nde salı günü hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebu Diyak, 2002'de "İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere karşı silahlı eylemde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

[Ebu Diyak'ın fotoğrafını taşıyan bir Filistinli. 26.11.2019 - Ramallah | Fotoğraf: AA]

İnsan hakları kuruluşlarına göre, 4 yıl önce Rimon Hapishanesi'nde bulunduğu sırada karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ebu Diyak, bağırsağında kanserli kitle tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ebu Diyak, özel bakıma ihtiyacı olmasına rağmen tıbbi ihmale maruz bırakıldı.

Gözaltına alındığı 2002'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan Ebu Diyak'ın hakkında 3 müebbet ve 30 yıl hapis cezası bulunuyordu.

İsrail hapishanelerindeki tıbbi ihmal can alıyor

Faris Barud ise bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü suçlamasıyla 1991'de İsrail güçlerince gözaltına alındı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltına alındığı tarihten itibaren 28 yıl boyunca İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde tutulan 51 yaşındaki Barud, 6 Şubat'ta sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otopsi sonuçları, Barud'un son yıllarda açık şekilde tıbbi ihmale maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Filistinli tutuklu Sayih de kanser hastasıydı

Filistinli Bessam es-Sayih Ekim 2015'te Nablus kentinde eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail hapishanesinde 4 yıl boyunca tutuklu bulunan Sayih'e kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konuldu.

Kalp kaslarında zayıflık olan, yürüme ve konuşmada zorluk çeken 47 yaşındaki Sayih, 12 Ağustos'ta İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledildi. Sayih, 8 Eylül'de tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaynak: AA