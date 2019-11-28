Tehdit ettiler, baskı kurdular. Halkı aç bırakarak göç ettirmek için tarım alanlarına zarar verdiler.

Terör örgütü PKK/YPG, sadece evlere ve araçlara değil tarlalardaki ürünlere de zarar verdi. Mehmetçiğin harekatı sonrasında terör tehdidi bitti, eve dönüşler başladı.

Fırat'ın doğusunda teröristler tarafından Arap ailelere ait 140 dönüm buğday ekili alan ateşe verildi. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terörden arındırılan bölgelerde aileler artık rahatlıkla tarlalarına ekim yapabiliyor.

Hayatın normale dönmeye başladığı bölgelerde çiftçiler, ilk tohumları toprağa ekti.

Evlerine kavuşan Suriyeliler, ilk ürünlerini almayı sabırsızlıkla bekliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Ümit Kumcuoğlu