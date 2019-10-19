Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terörü adım adım temizliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tel Abyad Hastanesi'nin terör örgütünce yakılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber