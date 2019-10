ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanına yönelik eleştirilerde bulunarak, Susan Rice'ı "Obama'nın felaketi" olarak tanımladı.

Susan Rice, who was a disaster to President Obama as National Security Advisor, is now telling us her opinion on what to do in Syria. Remember RED LINE IN THE SAND? That was Obama. Millions killed! No thanks Susan, you were a disaster.