ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanına yönelik eleştirilerde bulunarak, Susan Rice'ı "Obama'nın felaketi" olarak tanımladı.

Susan Rice, who was a disaster to President Obama as National Security Advisor, is now telling us her opinion on what to do in Syria. Remember RED LINE IN THE SAND? That was Obama. Millions killed! No thanks Susan, you were a disaster. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2019

Başkan Trump, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Başkan Obama'nın felaketi olan Susan Rice şimdi bize Suriye'de ne yapılacağı hakkında fikrini söylüyor. 'Kumda kırmızı çizgiyi' hatırlıyor musunuz? Bu Obama idi. Milyonlarca insan öldü. Hayır, sağ ol Susan, sen bir felakettin."

Kaynak: TRT Haber, AA