Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Tel Abyad'daki tek hasteneye PKK/YPG'nin verdiği hasar görüntülendi.

Bina içindeki çekimlerde hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazın artık yerinde olmadığı ve örgüt tarafından çalındığı fark edilirken, hastanenin bazı servislerinin içindekilerle ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği dikkati çekti.

Diğer taraftan, ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat'ın doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde örgütün kullandığı teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri çıkıyor.

Hastaneden elde edilen görüntülerde de binanın girişine teröristbaşının büyük boy fotoğrafının yerleştirildiği göze çarptı.

Tel Abyad'da örgüte ait karargahlarda görüntülenen Öcalan resimleri, YPG ile PKK'nın birbirinden farklı yapılar olmadığının kanıtları olarak kayıtlara geçti.

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğinin ve bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA