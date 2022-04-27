Terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor.

Irak’ın kuzeyindeki güvenlik güçleri Irak'ın Duhok kentinde 17 Nisan tarihinde bir eve baskın düzenledi.

Güvenlik güçleri, cephaneliği andıran görüntü karşısında şaşkına döndü.

1 ton paylayıcı ele geçirildi

Baskında, 1 ton PETN patlayıcı madde, 10 adet tanksavar füzesi, 23 insansız hava araçları motoru, 1200 Gaz maskesi, 375 adet kalaşnikof silah şarjörü ele geçirildi.

IKBY açıkladı: Tehlikeli bir plan bozuldu

Operasyonu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi duyurdu.

PKK terör örgütünün bölgedeki güçlere saldırı hazırlığında olduğu, mühimmatın bu nedenle sevk edildiği açıklandı.

Açıklamada, mühimmatın PKK/YPG’li Rodi Hüzeyin’e örgütün Irak’taki teröristlerine ulaştırılmak üzere teslim edildiği belirtildi. Mühimmatın sevk aşamasındayken Irak’ın kuzeyindeki güçlerce ele geçirildiği açıklandı.

Olayla ilgili Yunus Ahmet Kasım Süleyman adında bir kişi de gözaltına alındı.

"Ortada korkunç bir tehdit var"

PKK'ya darbe vurulan bu operasyonu terör ve güvenlik uzmanları TRT Haber'e değerlendirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ele geçirilenlere dikkat çekti.

"Gaz maskesi var, gaz elbisesi yok. Patlayıcı var 1 ton ama ateşleme mekanizmaları yok. Dron motorları var ama dronlar yok. Şarjörler var ama silahlar yok. Belli ki bir kısmını yakalmışlar diğer kısmını henüz yakalayamamışlar. Ortada korkunç bir tehdit var. IKBY'de diyor ki 'bunları bize karşı kullanacaklar'. Ellerinde demek ki bir istihbarat var..."

Terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarsızlaştırma hedefinde olduğunu söyleyen Ağar, "Siyasi veya insanları mı yok edecekler? Bu açıdan bakıldığında Irak'ın kuzeyi için riskli bir fotoğraf var. Kimin yapacağının belli olmadığı etki odaklı eylemler..." diyor.

IKBY Türkiye'ye destek veriyor

Terör örgütü PKK'nın IKBY yönetiminin gücünü kırdığını söyleyen Ağar, "Yerel yönetimin varlığı ve etkisi zayıfladı. Barzani bunu görüyor. Dolaylı yoldan da Türkiye'ye pasif destek veriyor" şeklinde konuştu.

Abdullah Ağar sözlerine şöyle devam etti:

"Irak merkezi yönetimi Sincar'da PKK'nın ne yaptığını görüyor. Ciddi bir sevkiyat yaptı. Aranan çözüm bu değil ama. PKK, Irak devletine Haşdi Şabi üzerinden entegre olmuş bir terör örgütüdür. Irak devletinin şu an yapmış olduğu kalıcı bir çözüm değil. İran'a ve Rusya'ya yakın PKK ile İsrail ve ABD'ye yakın PKK arasındaki bir kırılmaya da işaret bu. Diğer bir tarafıyla da Türkiye-İran arasındaki rekabete karşılık geliyor."

"Türkiye'nin uzun süredir bu arzu ettiği bir süreçti"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise eskiden ABD'nin baskısıyla IKBY'nin ve merkezi yönetimin Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediğine işaret etti.

"Türkiye'nin uzun süredir bu arzu ettiği bir süreçti. Merkezi hükümet ve IKBY'nin işin içine girerek aktif olarak terörle mücadele yer alması önemliydi. IKBY ise sahada aktif olarak etkisini gösteriyor."

"YPG taşıyor PKK teslim alıyor"

Duhok'ta düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapan Başbuğ, "Bu mühimmat ve malzemenin nasıl temin edildiği araştırılacak. Bunlar delilleriyle ortaya konacaktır. Aslında bu sonuç YPG ve PKK'nın aynı terör örgütü olduğunu bize gösteriyor. YPG taşıyor PKK teslim alıyor" dedi.

Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk kuşağın tamamlanmasının ardından Kandil, Sincar ve Mahmur'un yeni hedef olduğunu düşünen Başbuğ, "Önemli operasyonlarda da şüphesiz Irak merkezi yönetiminin ve IKBY'nin sürece pozitif katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Başbuğ sözlerine şöyle devam etti:

"İş birliği sağlanırsa Sincar'daki operasyon çok hızlı yürür. Irak daha önce ABD ile terörle mücadele adı altında anlaşma yaparak bizim olası operasyonlarımızı engelleme yolunu seçti."