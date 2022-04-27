Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, bomba ihbarları sonrası ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Sabah saatlerinde Karadağ’ın Niksic, Bar, Berane ve Plav Belediyelerindeki bazı okullara bomba koyulduğuna dair ihbar gelmesi üzerine, okullar polisin kontrolüne girdi.