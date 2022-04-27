Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'daki okullarda bomba ihbarı yapıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, ülkedeki birkaç okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.
Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, bomba ihbarları sonrası ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.
Sabah saatlerinde Karadağ’ın Niksic, Bar, Berane ve Plav Belediyelerindeki bazı okullara bomba koyulduğuna dair ihbar gelmesi üzerine, okullar polisin kontrolüne girdi.
Etiketler: Karadağ
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