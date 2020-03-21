Kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide T, Alman Federal Meclis önünde eylem yaptı. Kızı Nilüfer T.'nin kendisine geri verilmesini istedi.

"Seni çok özlüyorum. Lütfen bana daha fazla acı çektirme. Sana yalvarıyorum. Neredeysen çık gel artık evine. Ben dayanamıyorum artık. Çok acı geliyor."

Maide T'nin eylemine çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Maide T, sesini Alman siyasilere duyurmak amacıyla meclis önüne geldiğini belirtti.

Kasım ayından bu yana kızının evine dönmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini söyleyen acılı anne, kızına kavuşana kadar eylemine devam edeceğini söyledi.