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İsrail'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği vurgulanmıştı.
Etiketler: koronavirüs israil ilk ölümSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 00:00
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