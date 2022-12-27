İki ülke arasında son gerginlik 10 Aralık'ta eski Sırp polis Dejan Pantic'in Kosova güvenlik güçleri tarafından göz altına alınmasıyla başladı.

Gözaltı kararına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, kurdukları barikatlarla Sırbistan’a giden yolları kapattı.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.

25 Aralık akşamı Kosova’nın kuzeyinde silah seslerinin duyulması, tansiyonu daha da yükseltti.

Sırbistan medyası Kosova polisinin sınırdaki barikatları kaldırma girişiminde bulunduğu, bunun üzerine silahların ateşlendiğini iddia etti.

Bu bilgiyi yalanlayan Kosova polisi ise hiçbir grupla silahlı çatışmaya girilmediğini açıkladı. Sırp medyasını yalan haberlerle bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Kosova’nın kuzeyinde silah seslerinin duyulduğu bilgisini doğrulayan NATO, olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Savaşa hazır ol emri verildi

Sınır hattındaki gerginlik üzerine Sırbistan, genelkurmay başkanını sınır bölgesine gönderdi.

Son gelişmeler üzerine Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuçeviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in, orduya "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini duyurdu.

Bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasiç de Vuçiç'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini savundu.