ABD ilaç firması Pfizer yetkilileri Assoicated Press’e açıklama yaptı.

Şirket, salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak COVID-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtildi.

İkinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak

Üçüncü doz aşının, ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacağı belirtildi. Yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.