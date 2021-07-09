Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pfizer/BioNTech'ten üçüncü doz başvurusu
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuru yapılacak. İkinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak aşı, virüsün yeni varyantlarına karşı güncellenecek.
ABD ilaç firması Pfizer yetkilileri Assoicated Press’e açıklama yaptı.
Şirket, salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak COVID-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacak.
Şirketten yapılan açıklamada mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtildi.
İkinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak
Üçüncü doz aşının, ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacağı belirtildi. Yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.
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