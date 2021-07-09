Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre Nevada eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaliforniya da 4,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Depremlerde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.