Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 02:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD iki depremle sarsıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Amerika Birleşik Devletleri 5,9 ve 4,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre Nevada eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaliforniya da 4,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Depremlerde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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