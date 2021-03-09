New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırmada, diğer koronavirüs türlerinden daha hızlı yayıldığı tespit edilen P.1 (Brezilya) mutasyonuna karşı Pfizer-Biontech aşısının etkili olduğu tespit edildi.

Özel sektör iki tıp şirketinden ve Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir versiyonu üretti.

Pfizer aşısı olan kişilerden alınan kan örneklerinde, laboratuvar ortamında üretilen virüs test edildi. Başak proteini, virüsün insan hücrelerine girmek için kullanılan kısım olarak bilinirken, aşıların çoğu virüsün bu yönünü hedef alıyor.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, bilim insanlarının kandaki antikorların test virüsünü nötralize edebildiğini keşfettiği aktarıldı.

