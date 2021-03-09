Çin-ABD yarışı kızışıyor. Yapay zeka ve kuantum teknolojisinde birincilik bayrağını elinde bulunduran ABD’nin rakibi Çin, atağa kakmaya hazırlanıyor.

Bayrağı ABD’den almak için harekete geçen Çin önümüzdeki 5 yıllık planında bu alanlara ağırlık vererek sahneye geri dönecek.

Wall Street Journal’de yer alan habere göre, karar Çin'in bir sonraki hamlelerini tartışmak için düzenlenen toplantıda alındı.

Ülke, gelişimini yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi devasa işletmelere odaklamayı hedefliyor.

Kuantum bilgisayar geliştiriyor

Çin'in, yeni nesil teknolojiyi kullanarak elektronik posta ve video görüşmeleri gibi mesajlar gönderebilen, hacklenmeyen bir kuantum bilgisayar geliştirdiği biliniyor.

Çin'de telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonlarının ikinci büyük üreticisi ZTE yerel bir yapay zeka ile Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını sona erdirmeyi amaçlıyor.

Çin’in ünlü cep telefonu markas Huawei de 5 yıllık planın zaman çizelgesine katılarak ülkenin akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi çeşitli teknolojilerde gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olacak.

ABD ipi göğüslüyor

Dünyanın en değerli şirketleri listesinin ilk 4 sırasında ABD'li teknoloji şirketleri yer alıyor.

ABD'li teknoloji şirketi Apple’ın ardından Amazon, Google ve Microsoft ilk sıraları elinde bulunduruyor.

Çinli teknoloji şirketleri, ABD'li şirketleri geriden takip ediyor.

Çin, ABD'ye olan bağımlılığını azaltma yönünde önemli adımlar atsa da yapay zeka sistemlerinde kullanılan çipler konusunda ABD hala lider...

Çin ise yapay zeka sistemlerinin gelişmesinin en önemli ihtiyaçlarından olan veri işleme sayısında zirveyi koruyor.

