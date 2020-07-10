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Peru'da son 24 saatte 181 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 314'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 537 artarak 316 bin 448'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 207 bin 802 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: peru sağlık bakanlığı peru koronavirüsSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 02:59
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