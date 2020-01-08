Peru basınında çıkan haberlere göre, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın bazı eyaletlerde neden olduğu sellerde 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

INDECI Başkanı Jorge Chavez, selden dolayı birçok tarım arazisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Seller nedeniyle 1347 evin zarar gördüğünü aktaran Chavez, "Sellerden dolayı 52 ev yıkılırken, 240 ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bazı bölgelerdeki 14 köprü yıkılırken, 245 hayvan da telef oldu." dedi.

Kaynak: AA