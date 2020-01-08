Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki askeri müdahalelerini yabancı ve paralı askerler yoluyla organize ediyor. Çoğunluğu Kolombiya uyruklu askeri birlikler, Yemen, Irak ve Suriye'de kullanıldı, kullanılmaya devam ediliyor.

İlk adım 2010 yılında, Irak'ta katliamlara karıştığı bilinen Amerikan Blackwater güvenlik şirketiyle atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Velilaht Prensi Muhammed bin Zayed, 800 paralı askerden oluşan Kolombiyalı kiralık ordu için Blackwater'a 529 milyon dolar ödedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı askerlere, rejime yönelik olası protestoları ülkeyi kan gölüne çevirmek pahasına da olsa bastırmaları için özel eğitim verildi.

BAE'nin paralı askerlerine verdiği görevler

-Ülke içi ayaklanmaları şiddetle bastırmak

-Petrol boru hatlarını korumak

-İçeride ve dışarıda operasyonlara katılmak

-Uluslararası boyutta istihbarat toplamak

-İstihbarat Servisi'nin operasyonlarında yer almak

Paralı askerlerini ilk olarak Yemen'deki iç savaşta kullandı

Yemen'deki Müslüman Kardeşler varlığını ulusal güvenlik tehdidi olarak algılayan Birleşik Arap Emirlikleri, paralı askerlerini ilk olarak Yemen'deki iç savaşta kullandı. Ancak bu müdahaleyi fırsatı çeviren İran yanlısı Husiler, Yemen'i ele geçirmeye başlayınca da çark etti. Müslüman Kardeşler ile İran'a karşı ittifak yapmaya çalıştı.

Kendisiyle birlikte Yemen'de savaşa sürüklediği Suudi Arabistan'ı da ayrılıkçı güçlere verdiği destekle sırtından vurdu. Suudi Arabistan'ın desteklediği yüzlerce Yemen askeri, BAE'nin hava gücüyle desteklediği ayrılıkçılar tarafından katledildi.

İsrail'in Arap Dünyası'ndaki Truva atı

BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed, İsrail'in bölgedeki kaos politikasına da koşulsuz destek veriyor. Bu nedenle Ortadoğu uzmanları BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i, İsrail'in Arap Dünyası'ndaki Truva atı olarak görüyor.

İsrailli eski ajanlara yüklü miktarlar ödüyor

Muhammed bin Zayed'in halkına fazla güvenmemesi nedeniyle, istihbarat için İsrailli eski ajanlarla çalıştığı iddia ediliyor. İsrailli eski ajanların ve siber güvenlik uzmanlarının BAE tarafından yüklü sözleşmelerle kiralandığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber