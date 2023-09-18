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Dünya
AA 18.09.2023 21:10

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi öldü

Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsünün uçuruma devrildiği kazada 24 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Ülkenin resmi ajansı Andina'nın verdiği habere göre, Huancayo ile Huanta kentleri arasında seyahat eden otobüs, Ayacucho kara yolu üzerine, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 24 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Anco Belediye Başkanı Manuel Zevallos RPP Radyosuna yaptığı açıklamada, kazanın gerçekleştiği yolda önceden heyelan meydana geldiği ve yolun bakım çalışmasının ise yapılmadığını, tespit ettiklerini söyledi.

Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi rakamlarına göre, Peru'da her yıl yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve 55 bin kişi yaralanıyor.

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