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Dünya
AA 18.09.2023 19:14

Katar: İran, 5 ABD vatandaşını serbest bıraktı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki ara buluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurdu.

Katar: İran, 5 ABD vatandaşını serbest bıraktı
[Fotograf: Reuters]

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, tutukluların karşılıklı takasına ilişkin ABD-İran anlaşmasının uygulanmasına başlandığını belirtti.

İran hapishanelerinde bulunan 5 ABD vatandaşının, ABD'de tutulan bazı İranlılara karşılık olarak serbest bırakıldıktan sonra Doha Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktığını ifade eden Halifi, ABD'nin serbest bıraktığı İranlıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Bunun "iki ülke arasında tutukluların değişimine ilişkin Katar'ın ara buluculuğunda geçen ay yapılan anlaşmanın bir parçası" olduğuna dikkati çeken Halifi, anlaşmanın uygulanması kapsamında Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Doha'ya devredildiğini ve Katar'ın insani bankacılık kanalını aktif hale getirmeye başlayacağını dile getirdi.

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