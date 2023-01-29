Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 kişi öldü
Peru'da, bir servis otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi.
Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.
Etiketler: Peru
Son Haberler
- 00:50
- 00:44
- 00:38
- 00:30
- 00:24
Sıradaki Haber
Aliyev ve Reisi, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz