İngiltere merkezli gümüş ve altın madenciliği şirketi Hochschild Madencilik, şirketin Peru'da yer alan Pallancata madenindeki değerli metal işçilerini, Peru'nun Arequipa kentine taşıyan otobüsün kaza yaptığını açıkladı.

Kazada 27 maden işçisi hayatını kaybetti, 13 işçi ise yaralandı.

Hochschild Madencilik İcra Kurulu Başkanı Ignacio Bustamante, "Hepimiz bu haberle harap olduk ve halihazırda kapsamlı bir soruşturma başlattık" dedi.

Öte yandan Hochschild'ın Pallancata madeninde geçtiğimiz yıl bir işçi, üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş fakat söz konusu olay, firmanın 2019 yılı raporuna kaydedilmemişti.