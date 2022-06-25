Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Peru'da otobüs devrildi: 17 yaralı
Peru'da kaldırıma çarpan bir otobüs yola devrildi, araçlar birbirine girdi. Kazada 3'ü çocuk 17 kişi yaralandı. Bir motosikletli ise devrilen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Peru'nun başkenti Lima'da bir otobüsün yaptığı kaza sonucu araçlar birbirine girdi.
Otobüs şeridinden çıkıp refüje doğru ilerledi, kaldırıma çarparak yola devrildi.
Kaza sırasında güvenlik kamerası kayıttaydı.
Bir motosikletli devrilen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazada 3'ü çocuk 17 kişi yaralandı.
Belediye, otobüsün kaza sırasında hız limitini aştığını açıkladı. Kazanın nedenini araştırılıyor.
Etiketler: Otobüs Peru Trafik Kazası
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