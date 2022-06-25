Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden'ın kopya kağıdı yakalandı: Yapması gerekenler dakika dakika yazıyor
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı hata ve gaflarla gündemden düşmüyor. Son olarak Biden'a kurmaylarının dakika dakika ne yapacağını anlatan bir not verdiği ortaya çıktı. Notta, "Merhaba de", "Teşekkür et" gibi talimatlar yer alıyor.
"Odaya girip katılımcılara merhaba diyeceksin", "Oturacaksın" , "2 dakikalık brifing vereceksin", "Katılımcılara teşekkür ederek odadan ayrılacaksın"
Bir talimatı andıran bu ifadeler, ABD Başkanı Joe Biden'a kurmaylarının verdiği hatırlatma listesine ait.
Liste, Biden'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantı esnasında notları eline alıp kaldırmasıyla ifşa oldu.
Notlarda Amerikan Başkanı'nın dakika dakika yapması gerekenler yer alıyor.
Salonda gazeteciler tarafından kaydedilen o anlar, cumhuriyetçilere yakın medyada gündem oldu.
Liste, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı ve yorum aldı.
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