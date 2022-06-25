"Odaya girip katılımcılara merhaba diyeceksin", "Oturacaksın" , "2 dakikalık brifing vereceksin", "Katılımcılara teşekkür ederek odadan ayrılacaksın"

Bir talimatı andıran bu ifadeler, ABD Başkanı Joe Biden'a kurmaylarının verdiği hatırlatma listesine ait.



Liste, Biden'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantı esnasında notları eline alıp kaldırmasıyla ifşa oldu.



Notlarda Amerikan Başkanı'nın dakika dakika yapması gerekenler yer alıyor.

Salonda gazeteciler tarafından kaydedilen o anlar, cumhuriyetçilere yakın medyada gündem oldu.



Liste, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı ve yorum aldı.