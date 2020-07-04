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Peru'da koronavirüs 181 can daha aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 226'ya yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 595 artarak, 295 bin 599'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 185 bin 852 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.
Etiketler: Peru koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 01:22
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