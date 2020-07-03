Afrin'de terör örgütünden bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından yola tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu 1 yerel polis öldü, 2 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde yola yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda bir yerel polis gücü mensubu hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını ifade ediyor.
Afrin ilçe merkezinde 24 Haziran'da bir motorsiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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