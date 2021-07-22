Peru’da ücretsiz bakım vermesi gereken bir devlet hastanesinde, bir grup çete pandemiden faydalanarak para kazanmaya çalıştı.

İddialara göre dokuz kişi COVID-19 hastalarına ücretsiz olması gereken hastane yatakları için 15 bin sterlinden fazla ücret almakla suçlandı.

Lima'daki Guillermo Almenara Irigoyen Devlet Hastanesi yöneticileri de dahil olmak üzere dolandırıcılığa karışan kişiler, çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Peru polisi tarafından düzenlenen bir baskınla tutuklandı.

Yetkililer dolandırıcıları, yoğun bakım yatağı ve tıbbi tedavi almak için 82 bin Peru Nuevo Solü (yaklaşık 15 bin 200 sterlin) talep edilen bir COVID-19 hastasının kardeşinin ihbarı üzerine yakaladı.

"İnsanların hayatları üzerine pazarlık yapamayız.”

Sağlık Bakanı Óscar Ugarte gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu tamamen kınanması gereken bir şey. İnsanların hayatları üzerine pazarlık yapamayız” dedi.

Pandeminin en kötü olduğu zamanlarda, birçok Perulu hasta, halk sağlık sistemi yetersiz olduğu için özel kliniklere çok para ödemişti.

Geçen yılın Mart ayında, Peru'daki mevcut yoğun bakım yataklarının sayısı birkaç yüz kadardı. Şu anda hala çok fazla ihtiyaç olmasına rağmen yoğun bakım yatak sayısı 3.000 civarında.

Bazı üst düzey yetkililerin aşılara öncelikli erişim sağladığına dair iddialar da var.

Ülkenin Sağlık ve Dışişleri Bakanları bu yılın başlarında bu skandal nedeniyle istifa etti.

İki milyondan fazla COVID-19 vakası bulunan ülkede, virüse bağlı 195 binden fazla can kaybı yaşandı.

Yaklaşık 33 milyonluk nüfuslu Peru’da, yaklaşık 10 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı.